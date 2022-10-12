Выдвижение Альтаева в кандидаты в президенты требуют признать недействительным

Нуржан Альтаев. Фото: Facebook / Altayev.Online

Глава ЦИК Нурлан Абдиров на заседании ведомства сообщил, что Центризбирком приостановил процедуру установления соответствия законодательству кандидата на пост президента Нуржана Альтаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Действуя в интересах лица, выдвинутого кандидатом в президенты ЦИК, приостанавливает установление соответствия кандидата в президенты РК Нуржана Альтаева требованием предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом "О выборах", – заявил Абдиров.

Позже член ЦИК Шавхат Утемисов сообщил, что 11 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию РК поступило определение суда района Байконыр города Астаны от 11 октября о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мукалмас" №19 от 6 октября 2022 года "О выдвижении кандидата в президенты РК".

"На основании вышеизложенных обстоятельств, как указано в пункте 3 статьи 76 Конституции РК, приговоры и иные постановления, решения судов имеют обязательную силу на всей территории РК. Также на основании вынесенного определения суда разработан проект протокола о приостановлении установления соответствия кандидата Альтаева Нуржана Бауыржановича", – сказал он.

Таким образом, ЦИК приостановил проверку соответствия Нуржана Альтаева требованиям к кандидатам в президенты Казахстана.

Напомним, ранее сообщалось, что Нуржан Альтаев успешно прошел экзамен на знание госязыка.

Тем не менее ситуация с его выдвижением была неоднозначной. 7 октября Альтаев сдал в ЦИК документы на выдвижение от РОО "Мұқалмас", однако несколько руководителей филиалов организации заявили о фальсификации протокола заседания о выдвижении Альтаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992380-tsik-priostanovil-proverku-sootvetstviya-nurzhana-altaeva-trebovaniyam-k-kandidatam-v-prezidenty/