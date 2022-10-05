О минусовой миграции из России в Казахстан заявили в МИД

Очереди на границе Казахстана и России. Фото: baza.io

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах мажилиса высказался о ситуации с массовой миграцией россиян в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров указал на стабилизацию ситуации.

"По последним данным, вчера была минусовая миграция из России, то есть количество выехавших граждан РФ превысило количество въехавших граждан РФ", - заявил он.

Отметим, ранее уже сообщалось о стабилизации ситуации на границе Казахстана и России - число автомобилей, стоящих в очередях, здесь резко уменьшилось.

В приграничных регионах также спал ажиотаж - в ЦОНах и миграционной полиции очередей почти нет.

Между тем полицейские ЗКО по решению административного суда выдворили из Казахстана двух россиян, устроивших драку возле ночного клуба в Уральске. Еще двоих граждан РФ выдворят из страны по окончании срока административного ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991165-o-minusovoy-migratsii-iz-rossii-v-kazahstan-zayavili-v-mid/