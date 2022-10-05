О минусовой миграции из России в Казахстан заявили в МИД
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах мажилиса высказался о ситуации с массовой миграцией россиян в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.
Айбек Смадияров указал на стабилизацию ситуации.
"По последним данным, вчера была минусовая миграция из России, то есть количество выехавших граждан РФ превысило количество въехавших граждан РФ", - заявил он.
Отметим, ранее уже сообщалось о стабилизации ситуации на границе Казахстана и России - число автомобилей, стоящих в очередях, здесь резко уменьшилось.
В приграничных регионах также спал ажиотаж - в ЦОНах и миграционной полиции очередей почти нет.
Между тем полицейские ЗКО по решению административного суда выдворили из Казахстана двух россиян, устроивших драку возле ночного клуба в Уральске. Еще двоих граждан РФ выдворят из страны по окончании срока административного ареста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991165-o-minusovoy-migratsii-iz-rossii-v-kazahstan-zayavili-v-mid/