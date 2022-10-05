Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область", – говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу президент Казахстана посетил с рабочей поездкой Абайскую область.

В ходе визита глава государства провел встречу с общественностью региона, наградил нескольких жителей Абайской области орденами и медалями, а также принял участие в церемонии открытия памятника имени Мухтара Ауэзова.

Также на прошлой неделе глава государства побывал в Туркестанской области и третьем мегаполисе Казахстана – Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991131-tokaev-pribyl-v-karagandinskuyu-oblast/