Появилось видео рабочей поездки Токаева в Шымкент

Касым-Жомарт Токаев на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: Акорда

Опубликовано видео рабочего визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Шымкент, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК "Борт №1".

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент.

В своем выступлении на встрече с общественностью города президент отметил, что Шымкент всегда отличался особой теплотой и с точки зрения природных условий, и с точки зрения душевной щедрости его жителей.

Президент поручил пересмотреть генеральный план Шымкента.

Касым-Жмарт Токаев подписал указ о присуждении орденов и медалей нескольким выдающимся жителям третьего миллионника Казахстана.

В ходе своего выступления в Шымкенте президент подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации внешняя политика Казахстана направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления нашей государственности.

Выступая перед общественностью Шымкента, глава государства вспомнил случай, когда жители мегаполиса спасли флаг нашей страны во время ЧП на стадионе. Он поблагодарил парней, которые сделали это.

Также президент посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989910-poyavilos-video-rabochey-poezdki-tokaeva-v-shymkent/