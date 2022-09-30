Завершилась поездка Токаева в Абайскую область

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил рабочую поездку в Абайскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

"Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в область Абай завершена", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, во время рабочей поездки в Абайскую область президент Казахстана провел встречу с общественностью региона.

Также в ходе визита глава государства наградил нескольких жителей Абайской области орденами и медалями, принял участие в церемонии открытия памятника и посетил педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова.

В завершении поездки Токаев посетил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в городе Семее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990536-zavershilas-poezdka-tokaeva-v-abayskuyu-oblast/