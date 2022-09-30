Токаев наградил медалями и орденами жителей Абайской области
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК нескольких жителей Абайской области. Документ опубликовал официальный сайт Акорды.
Согласно указу, президент постановил наградить за значительные достижения и особые заслуги перед страной:
орденом "Парасат"
- Имаханова Бекена – артиста КГКП «Театр имени Абая», город Семей;
- Мукатаева Амантая – ветерана труда, Абайский район области Абай;
орденом "Құрмет"
- Пономареву Светлану Александровну – машиниста крана ТОО «ПК «Цементный завод Семей»;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Лебедева Михаила Михайловича – оператора поливных машин КХ «Кайнар Агро», Приречный сельский округ города Семея;
медалью "Шапағат"
- Нургалиеву Гульназ Кудайбергеновну – директора ТОО «Көкпекті жолдары», Кокпектинский район области Абай.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, сегодня на встрече с общественностью президент поручил обновить генеральный план развития Семея, учитывая новый статус города, а также начать в регионе масштабные геологические изыскания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990424-tokaev-nagradil-medalyami-i-ordenami-zhiteley-abayskoy-oblasti/