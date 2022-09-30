Памятник Мухтару Ауэзову в Семее открыл Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову в Семее. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

"После церемонии глава государства побеседовал с потомками выдающихся деятелей казахской культуры и представителями интеллигенции", - говорится в сообщении.

Открытый президентом в Семее памятник "Ұстаз бен шәкірт" ("Учитель и ученик"), посвященный Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову, создан скульптором Нурболом Калиевым.

Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет 4 метра. Памятник был сооружен за счет спонсорских средств.

На церемонии глава государства встретился с сыном великого писателя – Муратом Ауэзовым.

Напомним, сегодня глава государства прилетел с рабочей поездкой в Абайскую область. Здесь президент Казахстана провел встречу с общественностью региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990455-pamyatnik-muhtaru-auezovu-v-semee-otkryl-tokaev-video/