Графа "против всех" появится в бюллетене на выборах президента Казахстана

Бюллетени для голосования. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замглавы казахстанского ЦИК в ходе заседания сообщил, что на предстоящих президентских выборах граждане смогут проголосовать против всех, если они не захотят выбирать никого из предложенных кандидатов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Графа "против всех" предусмотрена законом – она, конечно, будет. Если гражданин не выбирает ни одного кандидата, он вправе проголосовать против всех", – сообщил замглавы ЦИК Константин Петров.

В ЦИК пояснили, что возможность проголосовать против всех кандидатов появилась в законодательстве еще в прошлом году, когда проходили выборы сельских акимов, – с того времени этот пункт сохранен.

Напомним, что в ЦИК сегодня сообщили, какие требования предъявляются к кандидату на пост будущего президента Казахстана – одним из условий стал возраст не моложе 40 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989091-grafa-protiv-vseh-poyavitsya-v-byulletene-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/