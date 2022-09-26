Повлияет ли графа "против всех" на итоги выборов президента, ответили в ЦИК

Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В казахстанском ЦИК пояснили, как графа "против всех" в бюллетенях может повлиять на голосование на президентских выборах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Человек, который хочет проголосовать против всех, будет иметь возможность выразить свое волеизъявление, но победителем будет считаться тот, кто набрал более 50% голосов.

Если в первом туре этого не будет, то будет назначено повторное голосование, – тогда к выборам будут допускаться два кандидата, набравшие большинство голосов. Естественно, среди них потом определится победитель. Такая на сегодня процедура", – заявил член ЦИК Шавкат Утемисов.

Журналисты попросили пояснить, является ли в таком случае графа "против всех" бессмысленной, и что будет, если половина граждан проголосует против.

"Мы будем обращаться к правоприменительной практике. До 2004 года была такая графа, но, тем не менее, на практике такая ситуация нигде не складывалась.

Исходя из этого сейчас законодатель, видимо, тоже не регламентирует эту часть процесса. Если на этих выборах такая ситуация будет формироваться, естественно, законодатель прореагирует и внесет необходимые изменения в законодательство", – пояснил Утемисов.

Ранее сообщалось, что на предстоящих выборах в Казахстане граждане смогут проголосовать против всех, если они не захотят выбирать никого из предложенных кандидатов.

Напомним, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября 2022 года. Также стало известно, какие требования предъявляются к кандидату на пост будущего президента Казахстана – одним из условий стал возраст не моложе 40 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989583-povliyaet-li-grafa-protiv-vseh-na-itogi-vyborov-otvetili-v-tsik/