"Еще никто не предложил": ЦИК – о кандидатурах на пост президента Казахстана

Голосование. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня состоялось очередное заседание ЦИК РК по подготовке к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 20 ноября. К этому часу никто еще не выдвинут на пост главы государства, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ЦИК на 26 сентября, кандидаты в президенты еще не выдвинуты. Хотя процедура выдвижения кандидатов официально стартовала 23 сентября.

"На сегодня еще никто не предложил свою кандидатуру, ни одно из общественных объединений не провело еще своих съездов или конференций", – сказал секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

Также сегодня в Центризбиркоме обсудили вопросы обеспечения прав граждан с ограниченными возможностями на выборах.

Далее члены ЦИК проголосовали за сокращение сроков выдачи подписных листов Центральной избирательной комиссией с 5 до 2 дней, а срок проверки достоверности подписей – с 10 до 5 дней.

"За счет сокращения этих сроков, отведенных на наши процедуры, кандидатам предоставлено больше времени на сбор подписей", – заявил глава Центризбиркома Казахстана Нурлан Абдиров.

Зампред ЦИК РК Константин Петров напомнил, что кандидаты в президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов в виде съезда или конференции.

Напомним, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября 2022 года. Также стало известно, какие требования предъявляются к кандидату на пост будущего президента Казахстана – одним из условий стал возраст не моложе 40 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989610-esche-nikto-ne-predlozhil-tsik-o-kandidaturah-na-post-prezidenta-kazahstana/