ЦИК дал кандидатам в президенты больше времени на сбор подписей

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В ЦИК Казахстана сообщили, что сократили срок некоторых процедур – это сделано для того, чтобы у будущих кандидатов в президенты РК было больше времени на сбор подписей, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что комиссия решила воспользоваться правом закона "О выборах", где указана возможность сокращения сроков процедур.

"На основании выборного законодательства мы сократили для себя срок выдачи подписных листов кандидатам в президенты более чем в 2 раза – с 5 до 2 дней.

Кроме того, сократили для территориальных комиссий сроки проверки достоверности подписей в поддержку кандидатов в президенты с 10 до 5 календарных дней.

За счет сокращения этих сроков, отведенных на наши процедуры, кандидатам предоставлено больше времени на сбор подписей", — сообщил Адбиров.

В ЦИК сегодня напомнили, что кандидат в президенты должен быть поддержан не менее 1% от общего числа избирателей, представленных в равной мере не менее чем в 2-3 областях, городах республиканского значения и столице.

Общее число избирателей в Казахстане – более 11,8 млн человек. Это означает, что кандидат должен собрать не менее 118 273 подписей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989584-tsik-dal-kandidatam-v-prezidenty-bolshe-vremeni-na-sbor-podpisey/