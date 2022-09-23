Выдвижение кандидатов на пост президента стартовало в Казахстане

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 23 сентября, в Казахстане стартовало выдвижение кандидатов на должность президента. Изъявить свое желание возглавить страну кандидаты смогут до 11 октября, передает корреспондент NUR.KZ.

Требования к кандидату в президенты Казахстана следующие:

гражданство по рождению;

проживание на территории Казахстана последние 15 лет;

высшее образование;

возраст не моложе 40 лет;

обладание активным избирательным правом;

опыт работы на госслужбе или выборных должностях;

свободное владение государственным языком.

Поддержка кандидата в президенты должны быть удостоверена сбором подписей не менее 1% избирателей, в равной мере представляющей не менее 2/3 областей, городов и столицы.

Кандидаты должны представить следующие документы:

выписку из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в министерстве юстиции;

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в президенты; протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата;

свои биографические данные;

справку органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;

документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса;

медицинское заключение о состоянии здоровья.

Соответствуют ли кандидаты требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, установит ЦИК в срок до 5 дней.

Напомним, что 21 сентября стала известна дата будущих внеочередных выборов президента Казахстана – они состоятся 20 ноября. Вчера в ЦИК назвали требования к кандидату в президенты Казахстана, а также сообщили, когда начнется предвыборная агитация на должность президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989213-vydvizhenie-kandidatov-na-post-prezidenta-startovalo-v-kazahstane/