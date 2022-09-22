"Не моложе 40 лет": названы требования к кандидату в президенты Казахстана

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На заседании Центризбиркома назвали перечень требований, которым должен соответствовать будущий президент страны – в их числе возраст не моложе 40 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы ЦИК Константин Петров, требования к кандидату в президенты Казахстана следующие:

гражданство по рождению;

проживание на территории Казахстана последние 15 лет;

высшее образование;

возраст не моложе 40 лет;

обладание активным избирательным правом;

опыт работы на госслужбе или выборных должностях;

свободное владение государственным языком.

Поддержка кандидата в президенты должны быть удостоверена сбором подписей не менее 1% избирателей, в равной мере представляющей не менее 2/3 областей, городов и столицы.

Поскольку в Казахстане 11,8 млн граждан обладают правом голоса, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано не менее 118 273 подписей избирателей.

Соответствие кандидата всем требованиям установит ЦИК.

В целом кандидаты должны представить следующие документы:

выписку из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции;

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в президенты;

протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата;

свои биографические данные;

справку органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;

документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса;

медицинское заключение о состоянии здоровья.

Напомним, что сегодня в ЦИК также рассказали, что выдвижение кандидатов в президенты начнется уже завтра, 23 сентября – кроме документов кандидаты должны предоставить избирательный взнос в размере 3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989065-ne-molozhe-40-let-nazvany-trebovaniya-k-kandidatu-v-prezidenty-kazahstana/