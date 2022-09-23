За что могут снять с регистрации кандидата в президенты, разъяснили в ЦИК

Бюллетени. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова на брифинге в ведомстве рассказала, что строго запрещается делать кандидатам в период предвыборной кампании, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, что запрещено делать кандидатам в президенты в период предвыборной агитации.

"Большое внимание уделяется ненадлежащей предвыборной агитации. Под ненадлежащей предвыборной агитацией понимается предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещания предоставления таковых, за исключением бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании", - отметила спикер.

Член ЦИК предостерегла желающих баллотироваться в президенты от ненадлежащей агитации.

"За ней может последовать ответственность в виде снятия кандидатов с регистрации", - отметила Щегорцова.

По ее словам, каждому кандидату выделяет в равной степени средства из бюджета для поддержки его агитационной деятельности. Целевое расходование средств также контролируется.

Напомним, сегодня в Казахстане стартовало выдвижение кандидатов на должность президента. Продлится оно до 11 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989282-za-chto-mogut-snyat-s-registratsii-kandidata-v-prezidenty-razyasnili-v-tsik/