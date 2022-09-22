Норму о невмешательстве иностранцев в выборы президента объяснили в ЦИК

Мужчина опускает бюллетень в урну. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член ЦИК РК Шавкат Утемисов на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос о невмешательстве иностранцев в выборы президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Утемисов напомнил, что в действующем законе "О выборах в РК" есть тезис о невмешательстве иностранных граждан в период агитации.

"Иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и международным организациям запрещается осуществлять деятельность, препятствующую или способствующую выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах. То есть это действующие нормы.

Что касается дальнейшего его развития - это сейчас на рассмотрении депутатов", - отметил он.

Он добавил, что согласно поручению президента в проекте рассматриваемых сегодня законов норма о невмешательстве тоже изучается членами рабочей группы.

Напомним, сегодня в ЦИК разъяснили, какие требования предъявляются к кандидату на пост будущего президента Казахстана. Кроме того, стало известно, что на этих выборах в бюллетенях появится графа "против всех".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989112-normy-o-nevmeshatelstve-inostrantsev-v-vybory-prezidenta-obyasnili-v-tsik/