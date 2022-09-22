Более 20 млрд тенге запросил ЦИК на проведение выборов в Казахстане

Смета. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Член Центризбиркома Сабила Мустафина на заседании ведомства рассказала, во сколько обойдутся выборы президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Мустафина сообщила, что расходы связаны в основном с фондом оплаты труда свыше 70 тыс. членов избирательных комиссий всех уровней и завязаны на критерии МЗП.

"В 2019 году МЗП составляла 42 500 тенге, на этот год это 60 тысяч. Большой скачок сметы на данную выборную кампанию связан в первую очередь с фондом оплаты труда, который составляет 80% от сметы любой кампании.

На сегодня мы представили примерную смету расходов на выборную кампанию в Минфин, и сейчас проходим ее обсуждение в размере 20,5 млрд тенге.

Мы запросили также определенную сумму на приобретение избирательных урн в связи с созданием новых областей и новых избирательных участков и замену урн, которые пришли в негодность", — пояснила спикер.

Позже она сообщила, что в стране действуют четыре компании по изготовлению урн и цены у них варьируются от 72 до 114 тыс. тенге.

Напомним, что выдвижение кандидатов на пост президента Казахстана начнется 23 сентября.

Также стало известно, что в бюллетенях на выборах появится графа "против всех".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989094-205-mlrd-tenge-zaprosil-tsik-na-provedenie-prezidentskih-vyborov-v-kazahstane/