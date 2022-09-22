Пожары в Костанайской области: Токаев наградил пожарных и волонтеров

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". Награды получили спасатели и волонтеры, которые участвовали в борьбе с пожарами в Костанайской области, сообщается на официальном сайте Акорды.

За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, медалью "Ерлігі үшін" награждены:

Аким Алдияр Ермекулы – старший пожарный специализированной пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Ахметкалиев Султан Сакенович – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;

Абукалык Азат Рыскалиулы – пожарный пожарной части №17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;

Багитжанов Нурсултан Жумашевич – командир отделения пожарной части №23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

Базаров Ержан Оралханович – командир воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Байгобенов Аслан Тауекелович – командир отделения пожарной части №15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

Бауэр Алексей Александрович – волонтер;

Боромбаев Айдос Сагнаевич – командир отделения пожарного поста №21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

Ержанов Айбек Ахметбекович – командир воздушного судна АО "Казавиаспас" МЧС;

Жапаров Самат Таласпаевич – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС;

Жолдасов Нурсултан Омирсерикович – старший пожарный специализированной пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС;

Каиров Куанышбек Жумабаевич – сержант воинской части 5510 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии;

Махамбетов Алмат Арыстанбекович – пожарный специализированной пожарной части №18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС;

Мусин Абай Буранбаевич – старшина Костанайской академии Министерства внутренних дел имени Ш.Кабылбаева;

Рахин Ербол Кайырбаевич – волонтер;

Тулеухан Ануар Жанатулы – командир отделения специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;

Флейтлинг Александр Аликович – тракторист материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны;

Хасенов Мурат Калиханович – начальник пожарного поезда АО "НК "Қазақстан темір жолы";

Шайсултанов Медет Еркинович – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС;

Щурихин Максим Сергеевич – старший пожарный специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС.

Еще 48 казахстанцам, участвовавшим в ликвидации пожаров, объявлена благодарность президента страны.

Напомним, лесной пожар в Аулиекольском районе тушили больше недели. Огонь уничтожил почти 43 тысячи гектаров леса. В результате ЧП погиб один человек, еще 11 пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989162-tokaev-nagradil-gosnagradami-pozharnyh-i-volonterov/