1 млн долларов выделили ОАЭ на восстановление уничтоженных пожаром лесов в Костанайской области

Алихан Смаилов и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заида Аль Нахаян. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты во дворце Аль-Бахр состоялась встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы правительства РК.

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства.

"Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана", – отметил Смаилов.

Премьер-министр добавил, что в последние годы наблюдается стабильный рост количества совместных проектов в различных отраслях.

"Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты", – сказал глава правительства.

Он поблагодарил президента ОАЭ за оказанную помощь в размере 1 млн долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где произошли масштабные пожары.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают особенные очень дружественные отношения.

"Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества", – сказал президент ОАЭ, передав приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее сообщалось, что в ходе официального визита в ОАЭ Смаилов провел встречу с вице-премьером - министром Администрации президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988807-1-mlrd-dollarov-vydelili-oae-na-vosstanovlenie-unichtozhennyh-pozharom-lesov-v-kostanayskoy-oblasti/