Ильин ответил на вопрос о готовности уйти в отставку с поста главы МЧС

Юрий Ильин. Фото: primeminister.kz

Глава МЧС в кулуарах кабмина прокомментировал заявления некоторых казахстанцев о том, что он должен уйти в отставку после пожаров в Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос задали журналисты. Они сообщили, что в соцсетях некоторые казахстанцы указывают на его некомпетентность в свете пожаров в Костанайской области и просят уйти в отставку.

"Решение обо мне принимает непосредственно руководство - правительство и глава государства. Если они посчитают, что компетенции недостаточны и будет принято решение о моей отставке, соответственно я уйду в отставку", - сообщил в ответ глава МЧС.

Напомним, лесной пожар в Аулиекольском районе тушили больше недели. Огонь уничтожил почти 43 тысячи гектаров леса. В результате ЧП погиб один человек, еще 11 пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988871-ilin-otvetil-na-vopros-o-gotovnosti-uyti-v-otstavku-s-posta-glavy-mchs/