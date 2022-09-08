На какой срок могут избрать президента Казахстана на грядущих выборах, ответил Ашимбаев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спикер сената в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, на какой срок будут избирать главу государства в случае проведения этой осенью внеочередных президентских выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили разъяснений у Маулена Ашимбаева: будут ли эти выборы проходить по действующему законодательству, которое предполагает избрание президента на 5 лет, или по новому, предложенному Токаевым в последнем послании, – избирать президента на однократный 7-летний срок.

"Сама трактовка вопроса уже предполагает то, что ситуация здесь неочевидная. Для того, чтобы четко расставить все точки над "i", депутаты мажилиса парламента поднимают инициативу о том, чтобы уже эти выборы провести по новой норме – избрать президента на 7-летний срок.

Таким образом, предлагается, чтобы в дальнейшем не было различных толкований, эти выборы уже по новому формату провести", – добавил он.

При этом спикер сената отметил, что семь лет – это достаточный срок, чтобы реализовать свою предвыборную программу, выполнить обещания, данные населению, реализовать крупные для страны проекты.

"Эта норма – часть программы политической реформы Казахстана. И она позволит, не рассматривая в конкретной плоскости личности, в целом смотреть, сделать еще один важный шаг в сторону демонополизации власти", – резюмировал Ашимбаев.

Напомним, в последнем послании Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы уже этой осенью. Кроме того, глава государства предлагает ввести в Казахстане "однократное президентство", то есть занимать пост президента можно будет только один раз, но срок полномочий увеличится с 5 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986793-na-kakoy-srok-mogut-izbrat-prezidenta-kazahstana-na-gryaduschih-vyborah-otvetil-ashimbaev/