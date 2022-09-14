Касым-Жомарт Токаев встертился с Давидом Лау и Ицхаком Иосифом. Фото: Акорда

Глава государства принял главного ашкеназского раввина Давида Лау и главного сефардского раввина Ицхака Иосифа, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент поблагодарил авторитетных лидеров ашкеназского и сефардского раввинатов за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также за активную поддержку этой инициативы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что нашу страну во все времена отличало религиозное и культурное многообразие, складывавшееся в течение длительного исторического периода. На территории Казахстана сплелись духовные традиции крупнейших мировых и традиционных религий, в числе которых иудаизм. По его словам, Казахстан проводит последовательную политику по укреплению межконфессионального и межэтнического согласия.

Токаев встретился с лидерами ашкеназского и сефардского раввинатов. Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, наращивается торгово-экономическое взаимодействие, последовательно укрепляются культурно-духовные связи.

Давид Лау и Ицхак Иосиф отметили, что Казахстан привержен укреплению межконфессионального диалога, всегда поддерживает свободу вероисповедания и может служить в этом вопросе ярким примером для других государств.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев встретился с председателями Духовного управления мусульман России и Татарстана. Еще глава государства провел встречу с представителями православной церкви.

Напомним, что сегодня, 14 сентября, в столице Казахстана проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Президент Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий заявил, что человечеству нужно новое глобальное движение за мир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987730-tokaev-vstretilsya-s-liderami-ashkenazskogo-i-sefardskogo-ravvinatov/