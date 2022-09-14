Токаев провел встречу с представителями православной церкви. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи глава государства поздравил митрополита Антония с назначением и отметил, что православие играет важную роль в укреплении единства и солидарности народа Казахстана. По его словам, православная церковь вносит большой вклад в культивирование и продвижение в нашем обществе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Президент подчеркнул, что в Казахстане создаются все условия для развития традиционных религий, в том числе православия.

Токаев провел встречу с представителями православной церкви. Фото: Акорда

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова особой благодарности за содействие в продвижении высоких целей Съезда и пожелания крепкого здоровья и душевных сил в его благородном служении.

В свою очередь представители православной церкви передали добрые пожелания главе нашего государства от имени Патриарха Кирилла, а также его слова поддержки инициатив Казахстана.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев встретился с председателями Духовного управления мусульман России и Татарстана.

Напомним, что сегодня, 14 сентября, в столице Казахстана проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Президент Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий заявил, что человечеству нужно новое глобальное движение за мир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987724-tokaev-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-pravoslavnoy-tserkvi/