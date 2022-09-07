"Депутаты на пульсе общественных мнений": Абаев о предложении вернуть прежнее название столицы

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Глава Министерства культуры и спорта в кулуарах мажилиса высказался о предложении вернуть прежнее название столицы Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что ранее группа депутатов предложила вернуть прежнее название столицы - Астана.

Даурен Абаев сообщил, что депутаты ездят по регионам, встречаются с населением.

"Надо сказать, что они на пульсе общественных мнений. Поэтому, давайте дождемся, когда все это будет официально оформлено. После этого обсуждать", - заявил он.

Министр также прокомментировал вопрос о том, как будет в случае принятия соответствующих поправок касательно Дня Первого Президента 1 декабря.

"Это будет как день государственных символов. Примерно такой же праздник будет, остается. Если существует такой праздник, то соответствующие мероприятия будут проводиться. В целом, реформа всех государственных праздников, в том числе возвращения Дня республики поддерживается", - резюмировал Даурен Абаев.

Напомним, недавно члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" мажилиса парламента предложили вернуть столице Казахстана название "Астана" и отметили, что это будет исторически справедливым решением.

На днях по этому поводу высказался первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986623-deputaty-na-pulse-obschestvennyh-mneniy-abaev-o-predlozhenii-vernut-prezhnee-nazvanie-stolitsy/