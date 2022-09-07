Кошанов: В народе не перестают высказывать пожелание вернуть прежнее название столицы

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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты подчеркнул, что возврат прежнего названия столицы Казахстана – это желание народа, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались у Ерлана Кошанова, не станет ли Казахстан "посмешищем на мировой арене", если каждые два года будет менять название столицы.

"Это было предложение нашей депутатской группы. С тех пор, как было принято решение о переименовании столицы, в народе не перестают высказывать пожелание вернуть прежнее название города. Споры идут по сей день.

Разные мнения высказываются, но большинство – за возврат прежнего названия. Мы, как слышащее государство, должны обратить внимание на пожелание народа. С этим посылом депутаты внесли такое предложение (вернуть столице прежнее название – прим. ред.). Как будет дальше, давайте дождемся решения", – призвал он.

Напомним, что сегодня предложение вернуть прежнее название столице Казахстана также комментировал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Ранее члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" отмечали, что будет исторически справедливым решением вернуть столице Казахстана название "Астана".

После этого на тему переименования столицы высказался первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, который, впрочем, не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли лично данное предложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986656-koshanov-v-narode-ne-perestayut-vyskazyvat-pozhelanie-vernut-prezhnee-nazvanie-stolitsy/