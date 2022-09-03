"Давайте дождемся немножко": Скляр о возврате прежнего названия столицы

Нур-Султан. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в кулуарах правительства высказался о переименовании Нур-Султана в Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что идея вернуть столице прежнее название обсуждается давно.

"Эта идея давно уже обсуждается в обществе по переименованию столицы. Безусловно, она заслуживает внимания. То, что вчера обозначили - депутатская группа "Жана Казахстан" внесла вопрос на рассмотрение. Я думаю, что после определенного обсуждения в обществе идея уже будет рассмотрена и парламентом. Поэтому давайте дождемся немножко", - ответил первый заместитель премьер-министра Казахстана.

Между тем он не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли лично данное предложение.

"У меня несколько другая сфера деятельности. Я такой же гражданин Республики Казахстан и, естественно, я имею свое мнение, но как госслужащий... Я сейчас вам говорю не как госслужащий, а как гражданин Казахстана. Я потом его вам может и выскажу тоже. Давайте дождемся. Это было озвучено только вчера и необходимо некоторое время для осмысления и принятия решения", - резюмировал Скляр.

Напомним, накануне сообщалось, что депутаты предложили вернуть столице Казахстана название "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986017-davayte-dozhdemsya-nemnozhko-sklyar-o-vozvrate-prezhnego-nazvaniya-stolitsy/