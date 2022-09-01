Вложившим в Казахстан более 300 тыс. долларов бизнесменам дадут визу на 10 лет

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В своем послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстан нужно привлекать талантливых специалистов из-за рубежа. Профессионалам государство готово дать визы с правом получения вида на жительство – это же касается инвестирующих в страну бизнесменов, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что для развития человеческого потенциала важно привлекать в страну талантливых специалистов из-за рубежа – особенно в творческой и предпринимательской сферах.

"Речь об эффективной миграционной политике. Необходимо снизить дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров.

Для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT государством будут введены послабления и предоставляться визы с правом получения вида на жительство", – сообщил президент.

Лояльность в получении визы и вида на жительство в Казахстане коснется и иностранных бизнесменов.

"У зарубежных бизнесменов, инвестировавших в нашу экономику более 300 тысяч долларов, появится возможность получить десятилетнюю визу и вид на жительство", – заявил Токаев.

Также глава государства сегодня заявил о мерах быстрого выделения земель для бизнесменов в Казахстане. Кроме того, по словам президента, в государстве вырастет минимальная заработная плата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985737-vlozhivshim-v-kazahstan-bolee-300-tys-dollarov-biznesmenam-dadut-vizu-na-10-let/