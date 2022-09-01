Компанию "Казахстан темир жолы" преобразуют, заявил Токаев

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Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны затронул тему транзитного потенциала страны – он заявил, что КТЖ преобразуют в полноценную транзитно-логистическую компанию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Национальная компания "Қазақстан темір жолы" будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию", – заявил президент.

Еще в июле глава государства отмечал, что считает необходимым осуществить масштабную модернизацию КТЖ.

По словам президента, это расширит мандат и задачи нацкомпании, а также позволит ей более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Напомним, сегодня в своей речи Токаев заявил о необходимости для Казахстана стать транспортным мировым узлом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985728-kompaniyu-kazahstan-temir-zholy-preobrazuyut-zayavil-tokaev/