"Рост благосостояния казахстанцев": Токаев назвал базовую цель экономической политики

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным Посланием народу страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Приоритетами нового экономического курса станут:

– стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;

– развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;

– и, конечно, справедливое распределение национального дохода", - сообщил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985621-tokaev-nazval-bazovuyu-tsel-ekonomicheskoy-politiki/