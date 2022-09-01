Токаев: Для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана. Слова главы государства приводятся в официальном Telegram-канале "Борт №1".
"Второе. Для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения.
Следует на законодательном уровне определить понятие "конгломерат".
Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию", – сказал президент.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985660-tokaev-dlya-dalneyshey-demonopolizatsii-ekonomiki-trebuyutsya-institutsionalnye-resheniya/