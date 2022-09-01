Токаев: Неэффективное расходование средств Нацфонда будет прекращено

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В своем Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о расходовании средств Национального фонда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Неэффективное расходование средств Нацфонда будет прекращено. Это очень актуальная проблема. Мы направим средства фонда на развитие столь необходимой инфраструктуры и финансирование проектов, имеющих большое значение для нашей страны.

Бюджетные процессы должны быть максимально упрощены. Государственные органы должны иметь возможность оставлять неосвоенные средства на следующий год. Таким образом они избавятся от неэффективной процедуры возврата денег в бюджет.

В то же время должна быть внедрена система управления рисками, связанными с бюджетом. В эту систему должен быть включен и квазигосударственный сектор", – сказал президент.

Также Токаев предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

Кроме того, в своем послании президент поручил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 61 года, а также высказался о проблеме аварийных и трехсменных школ страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985603-tokaev-neeffektivnoe-rashodovanie-natsfonda-budet-prekrascheno/