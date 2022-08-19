Новыми самолетами хотят решить проблему задержек авиарейсов в Казахстане

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев обсудил с президентом авиакомпании Air Astana Питером Фостером участившиеся задержки и отмены авиарейсов. Об итогах встречи Ускенбаев написал в своем Telegram-канале.

Как пишет министр, на встрече с главой авиакомпании он выразил свою обеспокоенность в связи с задержками и отменами рейсов авиаперевозчика, а также дефицитом билетов.

Питер Фостер в свою очередь сообщил главе МИИР, что до конца года компания ожидает получение 5 новых самолетов. В частности, парк воздушных судов FlyArystan пополнится двумя самолетами, Air Astana – тремя.

В целом до 2025 года ожидается поступление 24 новых воздушных судов, в том числе трех самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Глава авиакомпании заверил, что для выполнения обязательств будут приняты все меры.

"В завершение встречи дал поручения по ускорению поставок новых воздушных судов и следить за тем, чтобы при задержках рейсов не нарушались права пассажиров. Также рекомендовал продолжить работу по наращиванию парка ВС и увеличению провозной емкости казахстанской авиакомпании", – резюмировал Ускенбаев.

Напомним, в июне пассажиры авиакомпании пожаловались на задержки вылетов из Алматы в Сеул, Анталью и казахстанские города. 26 июня авиакомпания предупредила о еще нескольких задержках рейсов. В июле Air Astana вновь задержала рейс из Алматы.

Позже авиаперевозчика трижды оштрафовали за нарушение прав пассажиров.

В начале августа президент Air Astana Питер Фостер извинился перед пассажирами и объяснил причины задержек рейсов. Он признал, что показатели пунктуальности авиакомпании действительно начали снижаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983900-novymi-samoletami-hotyat-reshit-problemu-zaderzhek-aviareysov-v-kazahstane/