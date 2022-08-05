Из-за чего стали задерживаться авиарейсы, объяснил глава Air Astana

Питер Фостер. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер объяснил причины задержек рейсов. По его словам, показатели пунктуальности действительно начали снижаться. Фостер принес извинения пассажирам, испытавшим трудности из-за задержек рейсов, но отметил, что проблема касается не только казахстанского перевозчика, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, вся авиационная отрасль в мире столкнулась с тем, что все виды бизнеса, связанные с этой отраслью, вынуждены сократить количество персонала.

"Во многих странах стали работать щедрые системы по обеспечению тех людей, которые остались без работы во время пандемии. К концу прошлого года авиакомпании и аэропорты начали привлекать персонал.

Они столкнулись с тем, что из-за программ поддержки сотрудники были не заинтересованы в том, чтобы вернуться в авиакомпании. И, таким образом, существует недостаток ресурсов, так как сотрудники привыкли к пособиям, которые выплачивались.

Но это не только аэропорты, но и вся цепь поставок и услуг, необходимых для работы отрасли – те же компании-производители запчастей и так далее", – сообщил Фостер.

Встреча. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также, по его словам, Air Astana не сократила ни одного сотрудника: было расторгнуто небольшое количество контрактов с зарубежными пилотами, но в конце 2020 года они были приняты обратно на работу.

Пунктуальность выполнения рейсов, говорит президент авиакомпании, составила 74% за прошедший период года. По словам Фостера, на это повлияли, в том числе, события в январе и сложные погодные условия в марте.

Питер Фостер. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

При этом, отметил он, похвастаться лучшими показателями европейские и американские авиакомпании тоже не могут – так, в Европе этот показатель составил 75%, в США – 79%, но видна тенденция к снижению. К примеру, в июне-июле показатель снизился до 56,8%.

"Одно из явлений, с которым все мы сталкиваемся этим летом, – активное восстановление глобальных авиаперевозок. Это, в сочетании с острой нехваткой персонала и ресурсов во многих европейских аэропортах из-за увольнения людей и сокращения расходов во время пандемии, создает серьезные проблемы для самих аэропортов.

В связи с этим многие пассажиры столкнулись с задержками рейсов, за что мы приносим наши искренние извинения. Вся команда Air Astana работает над улучшением показателей своевременного выполнения полетов, при этом, как всегда, главным приоритетом для нас является безопасность полетов.

Для снижения количества задержек мы сократили количество рейсов и выделили резервный самолет Airbus A320. Кроме того, мы увеличили штат сотрудников Центра информации и бронирования, а также открыли горячую линию по вопросам задержки рейсов", – сообщил Фостер.

Встреча. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также ведется работа над увеличением номерного фонда гостиниц, которые будут предоставляться пассажирам при задержке рейсов.

Кроме того, увеличилось и количество выполняемых технических работ. В авиакомпании рассказали, что обычно летом не выполняются сложные формы обслуживания воздушных судов, но в этом году увеличение связано с повреждениями в результате столкновения птиц. Количество таких повреждений увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом, за период июня и июля.

Встреча. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также, говорит Фостер, задержки происходят и из-за нехватки персонала в трех европейских хабах – аэропортах Франкфурта, Амстердама и Лондона.

Так, компания получает рекомендации уменьшать количество пассажиров и снижать мощности. К примеру, в Лондоне рекомендовали сократить количество пассажиров на 40%, однако это ограничение со стороны аэропорта удалось оспорить и решить проблему.

Встреча. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Нередки ситуации, когда в европейском аэропорту не успели загрузить багаж и пассажиры не получили его в Алматы или столице Казахстана. Фостер посоветовал брать как можно меньше вещей и путешествовать без багажа, чтобы минимизировать этот риск, путешествуя через эти три хаба. Кроме того, задержка рейса из одного пункта вылета может повлечь за собой целую цепочку задержек.

В Казахстане также есть трудности: ограничения в аэропортах Уральска, Шымкента, Актобе, ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нур-Султана, закончившийся буквально вчера, проблемы с топливозаправщиками в Алматы.

Встреча. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фостер сообщил, что, по прогнозам, такая ситуация с задержками рейсов продлится до конца сезона и улучшится осенью этого года.

Он посоветовал прибывать в аэропорт заранее – минимум за три часа до рейса, брать минимум вещей и запастись успокоительным. Президент компании отметил, что ожидает аналогичных трудностей и в случае с Бангкоком (столица Таиланда), рейсы в который компания возобновляет с октября.

Питер Фостер. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фостер подчеркнул: мнение о том, что авиакомпании не хватает имеющегося количества самолетов, в корне неверно. Сейчас во флоте имеются 38 самолетов, но до 2025 года их количество планируется увеличить до 59, закупив Airbus 320 и 321, а также Boeing 787 Dreamliner. Более старые самолеты будут выводиться из парка.

Помимо этого, появятся и новые рабочие места – к примеру, штат пилотов будет увеличен более чем на 300 человек, а общее количество сотрудников вырастет до 10 тысяч человек. Также ожидается строительство нового учебного центра в Нур-Султане.

Питер Фостер на встрече. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981936-iz-za-chego-stali-zaderzhivatsya-aviareysy-obyasnil-glava-air-astana/