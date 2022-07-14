Смаилов: В собственность государства вернут 550 объектов имущества и 40 компаний

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

На расширенном заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов доложил президенту страны о планах по разгосударствлению экономики, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы кабмина, в плане приватизации более 700 организаций, при этом в госсобственность также вернут десятки компаний и сотни объектов имущества.

"В комплексный план приватизации включена 721 организация. На сегодня исполнение этого плана составляет 40%.

В рамках работы Комиссии по демонополизации экономики на сегодня возвращаются в республиканскую собственность права владения на более чем 40 компаний и 550 объектов имущества", - заявил Смаилов.

Напомним, в апреле сообщалось о возвращении в собственность государства 28,8% акций "Казахтелекома". Вскоре после этого было объявлено о возвращении в госсобственность еще нескольких компаний.

В мае в рамках демонополизации были возвращены 25 компаний, владеющих ж/д путями, а также акции Международного центра зеленых технологий.

2 июня было объявлено о переходе в собственность Казахстана Карагандинского фармхолдинга "Фитохимия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978393-smailov-v-sobstvennost-gosudarstva-vernut-550-obektov-imuschestva-i-40-kompaniy/