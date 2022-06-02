Карагандинский фармхолдинг "Фитохимия" вернут в госсобственность

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МНПХ "Фитохимия", который ранее был передан Карагандинскому фармацевтическому кластеру, вернут в государственную собственность. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в своем официальном Telegram-канале.

Министр отметил, что Международный научно-производственный холдинг "Фитохимия" очень значим для государства и имеет большой потенциал.

"Проверка службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства, возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате. Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность", – отметил Аймагамбетов.

По его словам, соответствующий документ уже подписан, и сейчас проводятся необходимые процедуры.

"Рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне города Караганды, в собственность государства, как части городского центрального парка", – добавил министр образования и науки.

Ранее в собственность Казахстана были возвращены акции НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972260-karagandinskiy-farmholding-fitohimiya-vernut-v-gossobstvennost/