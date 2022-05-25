Акции Международного центра зеленых технологий вернули в собственность Казахстана

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В соответствии с постановлением правительства, в государственную собственность были возвращены акции НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"Принять предложение объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" о передаче в республиканскую собственность 50 процентов + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" по договору дарения", — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что центр был создан в апреле 2018 года для продвижения зеленых технологий и поддержки бизнеса посредством внедрения принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Тем не менее в декабре 2018 года 50 процентов и 1 акция были переданы ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" путем прямой адресной продажи.

Теперь же 100% пакета акций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970975-aktsii-mezhdunarodnogo-tsentra-zelenyh-tehnologiy-vernuli-v-sobstvennost-kazahstana/