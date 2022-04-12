28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются государству, заявили в правительстве

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28,8 процента акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность. Соответствующее постановление принято кабмином Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Правительством Казахстана принято постановление о некоторых вопросах акционерного общества "Казахтелеком".

"Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества "Казахтелеком", составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения", – говорится в документе.

Помимо этого, в правительстве сообщили, что ТОО "Alatau Capital Investment" по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% уставного капитала.

Подчеркивается, что постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал о демонополизации рынка связи в Казахстане. Он отметил, что АО "Казахтелеком" является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг с занимаемой долей свыше 80% – на рынке фиксированной связи, и свыше 60% – на рынке мобильной связи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964699-bolee-28-protsentov-aktsiy-kazahtelekoma-vozvraschayutsya-v-gossobstvennost/