Еще несколько казахстанских предприятий возвращаются в собственность государства

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Правительством Республики Казахстан принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

По информации кабмина, в госсобственность возвращается еще ряд предприятий.

"Принять предложение ТОО "Темір Триумф" о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества "Центр транспортного сервиса" по договору дарения", — говорится в тексте постановления.

В правительстве отметили, что АО "ЦТС" является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане.

Также по договору дарения ТОО "Integrity Solutions" передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Soft Art", осуществляющего деятельность в инфокоммуникационной сфере.

Частной компанией "Bridge capital investments limited" государству передаются 100% долей участия в уставных капиталах ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит", ТОО "Топаз-НС", работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности.

В правительстве добавили, что акции АО "ЦТС" и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, что не так давно 28,8 процента акций "Казахтелекома" вернулись в государственную собственность. Соответствующее постановление было принято правительством Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965991-esche-neskolko-predpriyatiy-vozvraschayut-v-gossobstvennost-v-kazahstane/