Токаев назначил выборы сенаторов от трех новых областей

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от новообразованных областей Абай, Жетысу и Улытау. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 1 статьи 69, статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" и указом президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" глава государства постановил:

1. Назначить на 24 августа 2022 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау.

2. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан".

3. Правительству Республики Казахстан, акимам областей Абай, Жетысу и Улытау принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетысу и Улытау.

4. Настоящий указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Напомним, что с 8 июня вступил в силу указ Касым-Жомарта Токаева об образовании трех новых областей в Казахстане.

11 июня были избраны акимы Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977913-tokaev-naznachil-vybory-senatorov-ot-treh-novyh-oblastey/