Назначен аким Абайской области

Нурлан Уранхаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Абайской области. Текст документа приводится на официальном сайте Акорды.

"Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай", - говорится в указе, который сегодня подписал президент.

Ранее Нурлан Уранхаев занимал должность руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан.

Нурлан Тельманович родился в 1965 году в ВКО. Является доктором политических наук.

Трудовую деятельность начинал в должности слесаря-монтажника в 1987 году.

В свое время был начальником управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в Восточно-Казахстанской области, заместителем акима Восточно-Казахстанской (2006-2007 годы) и Кызылординской областей (2010-2014 годы).

Также в 2017-2018 годах был главой управления архитектуры и градостроительства Алматы.

Напомним, что сегодня президент назначил акимов Алматинской и Улытауской областей.

Также стало известно, что Канат Бозумбаев покинул пост главы Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973673-naznachen-akim-abayskoy-oblasti/