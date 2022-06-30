Токаев посчитал важным для экономики вопрос привлечения трудовых мигрантов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. Одной из затронутых в ходе заседания тем была миграционная политика, сообщается на официальном сайте Акорды.

Заключительным пунктом повестки дня стал вопрос совершенствования миграционной политики. Докладчиком по этой теме выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Комментируя ее выступление, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности привлечения трудовых мигрантов, которые будут создавать добавленную стоимость с точки зрения развития экономики и интеллектуального потенциала нашей нации.

В ходе того же заседания глава государства акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.

Также во время данного мероприятия было уделено внимание мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976463-tokaev-poschital-vazhnym-dlya-ekonomiki-vopros-privlecheniya-trudovyh-migrantov/