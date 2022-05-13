Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС

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Глава Минэнерго Болат Акчулаков в кулуарах нефтегазового форума высказался о строительстве АЭС в Казахстане и рассказал о том, какие технологии сейчас для этого рассматриваются, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр, представители Казахстана увидели в Турции, насколько масштабен этот проект и что можно смежно развивать.

"(Мы посмотрели – прим.ред.), как это выглядит наглядно на примере строящегося объекта, это очень полезно. Как вы правильно заметили, проект реализуется с участием "Росатома", но здесь хотел бы сказать, что как раз таки вопросы локализации, развития смежных производств при таких масштабных стройках дают огромную возможность в развитии местного содержания", - добавил министр.

Он отметил, что до конца года власти будут изучать возможные локации для АЭС в Казахстане.

"Я буквально недавно говорил, что это занимает не один день, это займет (время – прим.ред.) до конца года минимум эта работа.

Мы же не говорим, что с Россией собираемся эту станцию строить. Мы говорим, что сначала изучим то, что касается геологии, природных ресурсов, климатических условий, и параллельно рассматриваем вопросы технологий – мы смотрим все доступные, самые безопасные и апробированные технологии.

Почему очень много говорят о российских (реакторах - прим.ред.), потому что ее технологии по наработке реакторных часов самые передовые считаются, и по опыту работ и стандартам безопасности тоже", – отметил глава Минэнерго.

Тем не менее он добавил, что французские и американские реакторы не уступают российским.

"Сейчас очень неплохие решения есть у Южной Кореи, Китай очень сильно развивается в этом плане. Поэтому выбор технологий – это тоже процесс, мы должны понять для себя, какая нам технология нужна", – резюмировал Болат Акчулаков.

Ранее глава Минэнерго заявил, что у Казахстана есть потенциал для развития атомной энергетики и объяснил почему в Казахстане хотят запустить АЭС.

Напомним, что стоимость строительства АЭС в Казахстане оценили в 8-10 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969177-akchulakov-kazahstan-rassmatrivaet-razlichnye-tehnologii-po-stroitelstvu-aes/