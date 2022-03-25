Глава Минэнерго объяснил, почему в Казахстане хотят запустить АЭС

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На онлайн-брифинге в СЦК глава Минэнерго заявил, что у Казахстана есть потенциал для развития атомной энергетики – к примеру, страна занимает первое место по добыче природного урана, также запущен завод по выпуску готового ядерного топлива для АЭС Китая, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго Болат Акчулаков заявил, что АЭС в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию в 2035 году для покрытия дефицита электроэнергии, который возникнет к тому времени.

По прогнозу в структуре выработки электроэнергии, к 2035 году доля угля снизится до 40%, а доля ВИЭ увеличится до 23%. Газовая генерация займет 18% от общей выработки электроэнергии, доля ГЭС – 7%, доля АЭС – 12%.

Министр заявил, что у Казахстана есть потенциал для развития атомной энергетики.

"Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы имеем свое производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана.

В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся Завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. Начато активное производство ядерного топлива", - заявил Акчулаков.

Он добавил, что вопрос строительства АЭС рассматривается Минэнерго как одно из наиболее перспективных направлений.

Напомним, что стоимость строительства АЭС в Казахстане оценили в 8-10 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962119-glava-minenergo-obyasnil-pochemu-v-kazahstane-hotyat-zapustit-aes/