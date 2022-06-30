Токаев о блокчейн-технологиях: Мы должны быть готовы к адаптации к новым реалиям

Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. Фото: Акорда

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. Текст речи президента на мероприятии приводится на официальном сайте Акорды.

Мероприятие началось с обсуждения Концепции развития финансового сектора. По данному вопросу выступили заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Президент в целом одобрил представленные подходы. При этом он акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.

"Данное направление – не просто "футуристический" взгляд на будущее финансовых систем, а реализуемые проекты. Многие государства уже приступили к физическому тестированию своих цифровых валют. Разрабатываются и создаются экосистемы для их деятельности. Мы должны быть готовы к адаптации наших институтов к новым реалиям", – считает Касым-Жомарт Токаев.

В ходе того же мероприятия было уделено внимание мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

При этом Токаев дал ряд новых поручений по строительству АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976461-tokaev-o-blokcheyn-tehnologiyah-my-dolzhny-byt-gotovy-k-adaptatsii-k-novym-realiyam/