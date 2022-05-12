"Будем обсуждать": Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане

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Вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах кабмина высказался о возможности сокращения пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тугжанов сообщил, что власти будут обсуждать возможность снижения пенсионного возраста в Казахстане.

По его словам, такую просьбу озвучивают не только шахтеры, но и матери, имеющие детей-инвалидов.

"Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении.

Сегодня этот вопрос поднимают не только шахтеры, но и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать социальный кодекс к концу года. Несколько обсуждений будут, в обсуждениях вы будете принимать участие. О женщинах тоже. Тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать", - заверил Тугжанов.

Ранее депутаты предлагали снизить пенсионный возраст женщинам до 58 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968950-budem-obsuzhdat-tugzhanov-o-snizhenii-pensionnogo-vozrasta-v-kazahstane/