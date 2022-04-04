Сократить казахстанкам пенсионный возраст до 58 лет предложили в НПК

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Новый председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев на расширенном заседании политбюро озвучил ряд предлагаемых партией поправок в Конституцию, сообщается на официальном сайте НПК.

Члены партии считают, что обновленная Конституция должна реализовывать принципы народовластия, народной собственности и социальной справедливости.

Своей инициативой члены партии намерены закрепить тезис: "Земля, ее недра и богатства принадлежат народу Казахстана".

"Мы предлагаем закрепить народную собственность земли, ее недр и богатств, чтобы каждый казахстанец имел конституционное право владеть и получать доходы от земли и добычи полезных ископаемых", – заявил Ертысбаев.

Также в НПК придерживаются мнения, что в Казахстане мужчины должны выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет.

Кроме того, согласно позиции партии, государству следует индексировать пенсии, стипендии и социальные пособия на уровень выше инфляции предыдущего года.

"Эти расходы должны иметь приоритетный характер и не зависеть от решений правительства", – заявили в партии.

Расширенное заседание политбюро НПК. Фото: qhp.kz

Еще предложено исключить норму о наличии положительного заключения правительства при внесении законопроектов, предусматривающих сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов.

"Неэффективность работы парламента связана именно с наличием такой нормы. В итоге правительство блокирует либо игнорирует любые депутатские запросы", – считает председатель НПК.

Пятая инициатива Народной партии Казахстана – закрепить реальную подотчетность исполнительной власти парламенту.

По мнению членов политбюро партии, необходимо обязать министров реально отчитываться перед народными избранниками. А в случае неутверждения такого отчета и выражения вотума недоверия, как считают в партии, проштрафившийся чиновник должен отправиться в отставку.

Напомним, что не так давно Ермухамет Ертысбаев был избран новым председателем Народной партии Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963442-novyy-glava-npk-ertysbaev-predlozhil-popravki-v-konstitutsiyu/