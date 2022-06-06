Экзитпол: 76,7% казахстанцев поддержали поправки в Конституцию

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, в день референдума, Институт комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" по заказу информационного агентства NUR.KZ провел опрос граждан на выходе из участков референдума по поправкам в Конституцию. По результатам опроса "за" поправки проголосовало 76,7% опрошенных.

Опрос проводился на выходе из участков для голосования методом личного интервьюирования по методике непрерывного потока в масштабах всей страны на 315 участках, в областных центрах, городах республиканского значения, в городах и малых городах и в сельских населенных пунктах.

Было охвачено порядка 350 тысяч избирателей, привлечены 1460 интервьюеров.

Результаты экзитпола:

"за" поправки в Конституцию проголосовало 76,7%;

"против" – 23,3%.

Явка избирателей по данным исследования составила 67,5%. Погрешность результатов составила ± 1,5%.

Напомним, что, по данным Центральной комиссии референдума (ЦКР), всего в голосовании приняли участие более 8 млн казахстанцев.

В 12 регионах Казахстана (включая Нур-Султан, Алматы и Шымкент) с часовым поясом GMT+6 голосование завершилось в 20:00 по времени Нур-Султана, а еще в 5 областях страны с часовым поясом GMT+5 (Кызылординская, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно-Казахстанская) голосование было остановлено на час позже, в 21:00 по Нур-Султану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972672-ekzitpol-767-kazahstantsev-podderzhali-popravki-v-konstitutsiyu/