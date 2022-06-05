Голосование на референдуме завершилось во всем Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В оставшихся пяти областях Казахстана завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Чуть более часа назад, в 20:00 по Нур-Султану, участки для голосования закрылись на большей части страны, за исключением Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей – связано это с разницей в часовых поясах, передает корреспондент NUR.KZ.

В 21:00 завершено голосование в 1 858 участках в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Отмечается, что также приостановили работу 5 участков за рубежом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном республиканскому референдуму.

Сейчас голосование проходит на 48 участках за рубежом.

Теперь на участках референдума в Казахстане начинается подсчет бюллетеней и подведение результатов голосования, прошедшего на территории Казахстана.

Напомним, что в 20:00 в 12 регионах Казахстана, учитывая Нур-Султан, Алматы и Шымкент, завершилось голосование на общереспубликанском референдуме. К этому часу явка избирателей превысила 67 процентов.

Кроме того, ранее вице-министр иностранных дел Роман Василенко сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию Казахстана за рубежом уже завершилось в некоторых странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972659-golosovanie-na-referendume-zavershilos-vo-vsem-kazahstane/