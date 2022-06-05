В Алматы двое казахстанцев проголосовали на референдуме лишь после иска в суд
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Представитель Генпрокуратуры Азамат Саргазин в ходе онлайн-марафона, посвященного июньскому референдуму, рассказал о соблюдении законности в ходе процедуры голосования, передает корреспондент NUR.KZ.
Саргазин отметил, что голосование, в целом, прошло в спокойной обстановке.
"На данный момент каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировано.
Сегодня в органы прокуратуры поступило 6 обращений от граждан. Одно из них направлено в Генеральную прокуратуру, по два – в прокуратуру ЗКО и ВКО, одно – в прокуратуру Актюбинской области", – отметил он.
Также он сообщил, что в Генпрокуратуру обратился житель Карагандинской области с жалобой на необоснованное блокирование доступа к одному из Telegram-каналов якобы за выражение им в чате своего мнения по вопросам референдума.
"Данное обращение для рассмотрения направлено в МИОР, осуществляющее руководство в области информации", – сообщил представитель Генпрокуратуры.
Были, с его слов, и другие частные случаи.
"В суды по вопросу права на участие в референдуме поступило два исковых заявления. Оба – в Алматы. В обоих случаях граждане обжаловали действия участковых комиссий референдума, отказавших им в выдаче бюллетеней для голосования ввиду отсутствия постоянной прописки.
По результатам судебного рассмотрения иски были удовлетворены, и эти граждане реализовали свои конституционные права", – отметил он.
В целом, по его словам, высший надзор за соблюдением законодательства о референдуме продолжается.
Между тем председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов отметил, что полиция работает в усиленном режиме.
"На данный момент каких-либо нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Если даже какие-то нарушения будут, исполнительные органы, прокуратура, полиция в обязательном порядке проверят и примут законное решение. Мы продолжаем свою работу. Обстановка в стране стабильная", – резюмировал он.
Отметим, что к этому часу голосование на референдуме завершено во всем Казахстане. Явка на участки составила более 68 процентов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972662-v-almaty-dvoe-kazahstantsev-progolosovali-na-referendume-no-lish-posle-iska-v-sud/