В Алматы двое казахстанцев проголосовали на референдуме лишь после иска в суд

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представитель Генпрокуратуры Азамат Саргазин в ходе онлайн-марафона, посвященного июньскому референдуму, рассказал о соблюдении законности в ходе процедуры голосования, передает корреспондент NUR.KZ.

Саргазин отметил, что голосование, в целом, прошло в спокойной обстановке.

"На данный момент каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

Сегодня в органы прокуратуры поступило 6 обращений от граждан. Одно из них направлено в Генеральную прокуратуру, по два – в прокуратуру ЗКО и ВКО, одно – в прокуратуру Актюбинской области", – отметил он.

Также он сообщил, что в Генпрокуратуру обратился житель Карагандинской области с жалобой на необоснованное блокирование доступа к одному из Telegram-каналов якобы за выражение им в чате своего мнения по вопросам референдума.

"Данное обращение для рассмотрения направлено в МИОР, осуществляющее руководство в области информации", – сообщил представитель Генпрокуратуры.

Были, с его слов, и другие частные случаи.

"В суды по вопросу права на участие в референдуме поступило два исковых заявления. Оба – в Алматы. В обоих случаях граждане обжаловали действия участковых комиссий референдума, отказавших им в выдаче бюллетеней для голосования ввиду отсутствия постоянной прописки.

По результатам судебного рассмотрения иски были удовлетворены, и эти граждане реализовали свои конституционные права", – отметил он.

В целом, по его словам, высший надзор за соблюдением законодательства о референдуме продолжается.

Между тем председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов отметил, что полиция работает в усиленном режиме.

"На данный момент каких-либо нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Если даже какие-то нарушения будут, исполнительные органы, прокуратура, полиция в обязательном порядке проверят и примут законное решение. Мы продолжаем свою работу. Обстановка в стране стабильная", – резюмировал он.

Отметим, что к этому часу голосование на референдуме завершено во всем Казахстане. Явка на участки составила более 68 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972662-v-almaty-dvoe-kazahstantsev-progolosovali-na-referendume-no-lish-posle-iska-v-sud/