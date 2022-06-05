На большей части Казахстана голосование на референдуме завершилось

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В девяти областях Казахстана (или 12 регионах, учитывая Нур-Султан, Алматы и Шымкент) завершилось голосование на общереспубликанском референдуме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, освещающем событие.

"В связи с разницей во времени, в пяти регионах страны, а именно на 1 858 участках в Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, голосование завершится в 21:00 по времени Нур-Султана. Также на 48 участках за рубежом продолжается голосование", – говорится в сообщении.

О том, какая явка была на референдуме, пока не уточнялось. По состоянию на 18:00 по Нур-Султану этот показатель составлял 65,04% от общего числа граждан, или более 7,6 млн избирателей.

Ранее вице-министр иностранных дел Роман Василенко рассказал, в каких странах голосование уже завершилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972657-na-bolshey-chasti-kazahstana-golosovanie-na-referendume-zavershilos/