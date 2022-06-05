Казахстанцы создали очереди при голосовании на референдуме в Москве (фото)

Казахстанцы на участке для голосования в Москве. Фото: посольство Казахстана в России

В Москве сегодня выстроилась целая очередь из избирателей, которые пришли проголосовать на референдуме. Наблюдатели отметили высокий уровень избирательного процесса на участке, сообщается на официальном сайте посольства Казахстана в России.

Сегодня в Москве на избирательном участке №265, который находится при посольстве Казахстана в России, в 07:00 по местному времени (в 10:00 по времени Нур-Султана) началось голосование на референдуме по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени (в 23:00 по времени Нур-Султана).

Возле здания посольства сняли целую очередь из желающих проголосовать казахстанцев. Фотографии были опубликованы в официальном Telegram-канале посольства РК в РФ.

По информации посольства, по состоянию на 17:00 московского времени (20:00 по времени Нур-Султана), на территории России проголосовало более 50% общего числа избирателей.

Так, в Москве проголосовал 821 человек из 1876 зарегистрировавшихся для участия, в Санкт-Петербурге – 421 из 507, Казани – 88 из 105, Астрахани – 89 из 114, Омске – 52 из 52.

Отмечается, что на участок в российской столице люди приходили целыми семьями.

Напомним, что в 21:00 по времени Нур-Султана голосование на референдуме по поправкам в Конституцию завершилось во всем Казахстане. Явка избирателей составила 68,44%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972663-kazahstantsy-sozdali-ocheredi-pri-golosovanii-na-referendume-v-moskve-foto/